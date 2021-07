Noi Campani, replica a Perifano: “Pd e M5S condividono il suo appello?” (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Perifano afferma di essere un candidato civico non di partito, dichiara di aprire le porte a tutte le forze politiche per riportare Benevento al centro del dibattito politico nazionale. Ma siamo su scherzi a parte o è uno scherzo del caldo di luglio?”. A chiederlo è la segreteria di Noi Campani dopo aver letto la nota (leggi qui) del candidato sindaco Luigi Diego Perifano. “Quando evidentemente si ci avvia alla certezza della sconfitta le si provano tutte pur ricercare una piccola ancora di salvezza. Ma nel caso specifico Perifano è andato a fondo perché in un colpo solo ha messo a nudo la sua ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“afferma di essere un candidato civico non di partito, dichiara di aprire le porte a tutte le forze politiche per riportare Benevento al centro del dibattito politico nazionale. Ma siamo su scherzi a parte o è uno scherzo del caldo di luglio?”. A chiederlo è la segreteria di Noidopo aver letto la nota (leggi qui) del candidato sindaco Luigi Diego. “Quando evidentemente si ci avvia alla certezza della sconfitta le si provano tutte pur ricercare una piccola ancora di salvezza. Ma nel caso specificoè andato a fondo perché in un colpo solo ha messo a nudo la sua ...

