“No Green pass” | manifestazioni in tutta Italia | più di venti piazze mobilitate

Roma, 24 lug – Un tam tam social che chiama a raccolta in tutta Italia manifestazioni contro il Green pass come quella che si è vista già a Torino. "No Green pass" in tutta Italia La manifestazione di oggi è denominata "No Green pass day", ma per altri gruppi Telegram e Facebook si chiama genericamente "World Wide Demonstration", come a sottolineare la dimensione mondiale delle mobilitazioni. L'appuntamento è per le 17.30 in più di venti piazze tra le quali, ovviamente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, "in nuovo dl sì a visite ai parenti in ospedale" La precisazione di fonti del ministero della Salute "All'articolo 4, lettera b del decreto appena varato dal governo con cui si norma l'uso del Green pass, è previsto per i parenti dei pazienti l'accesso alle sale d'attesa dei Pronto soccorso e ai reparti ospedalieri". Lo precisano fonti del ministero della Salute. Oggi il presidente dei ...

Green pass: chi puo non averlo senza rischiare una multa Non per tutti il green pass è obbligatorio : ci sono persone, infatti, che sono escluse sia per un fattore di età quanto per motivi di salute . Lo prevede il testo del decreto del 22 luglio 2021 , con il quale vengono ...

Green Pass, manca un decreto per le esenzioni. Ecco come partirà dal 6 agosto Il Sole 24 ORE Il green pass servirà per far visita ai parenti in ospedale Il Green Pass servirà anche di avere accesso alle sale d’attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri per far visita ai parenti ricoverati in ospedale. Il green pass ser ...

L’Urp digitale dell’Aou di Cagliari brilla tra i progetti più innovativi del mondo L’Ufficio relazioni con il pubblico digitale dell’Aou di Cagliari è tra i progetti più innovativi del 2021 nel mondo. Realizzato, realizzato con una soluzione elaborata da Hootsuite Enterprise, sarà p ...

