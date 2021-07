'No al green pass', manifestazioni in tutta Italia. Da Roma a Milano, da Napoli a Torino (Di sabato 24 luglio 2021) 'No green pass' a Roma. 'Non mi farò mai iniettare un siero sperimentale per accontentare una società malata', 'No green pass, sì cure domiciliari ', 'spegni la tv, accendi il cervello': sono alcuni ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) 'No' a. 'Non mi farò mai iniettare un siero sperimentale per accontentare una società malata', 'No, sì cure domiciliari ', 'spegni la tv, accendi il cervello': sono alcuni ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - JF3BdePINEY : RT @FrancescComito: #BREAKING ?In corso manifestazione contro il green pass a Milano ????. #greenpass #Milano - rouge2507 : RT @SirDistruggere: Il rischio della terapia intensiva non li aveva convinti, lo ha fatto il rischio di non poter entrare in pizzeria. http… -