Nino Migliori: "Un premio fotografico per i giovani, per immaginare un domani di speranza" (Di sabato 24 luglio 2021) Quest’anno il premio fotografico promosso da Bper Banca, Fondazione Nino Migliori, Fiaf e HuffPost prende i giovani per mano e li guida verso un futuro di fiducia e di speranza. La scelta del tema, per questa edizione non lascia dubbi ed è perfetta per i tempi che stiamo vivendo. “Questa terribile pandemia ha ostacolato pesantemente le nostre vite, ma grazie ai vaccini la convivenza sembra possibile. Grazie alla ricerca e a comportamenti responsabili il futuro non è più una zona oscura quindi possiamo ancora immaginare e progettare con aspettative positive il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Quest’anno ilpromosso da Bper Banca, Fondazione, Fiaf e HuffPost prende iper mano e li guida verso un futuro di fiducia e di. La scelta del tema, per questa edizione non lascia dubbi ed è perfetta per i tempi che stiamo vivendo. “Questa terribile pandemia ha ostacolato pesantemente le nostre vite, ma grazie ai vaccini la convivenza sembra possibile. Grazie alla ricerca e a comportamenti responsabili il futuro non è più una zona oscura quindi possiamo ancorae progettare con aspettative positive il ...

Advertising

HuffPostItalia : Nino Migliori: 'Un premio fotografico per i giovani, per immaginare un domani di speranza' - CoreArde : @GothicB5 BUON COMPLEANNO GOTHIC!! (????)?*.??????????????????????????? migliori auguri di felicità, successo, fortuna, salute… - PasqualeZito1 : @Nino_TheBest È una dinastia Spero che al 100 simo si organizzi qualcosa di importante magari un minitorneo con le… - NegronPerdomo : RT @LKpaddy: Da Gente dell'Emilia, 1959 • Nino Migliori • #blackandwhite #photo #photography #streetphotography - nino_pitrone : @matteoc1951 Non si può chiedere la fiducia sulla giustizia, come se lo scopo fondamentale del governo cosiddetto d… -