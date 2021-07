Niente Florida Cup, ora l’Inter rischia di dover risarcire gli organizzatori (Di sabato 24 luglio 2021) l’Inter non prenderà parte alla Florida Cup Dopo la rinuncia dell’Arsenal per alcuni casi di positività al Coronavirus nel gruppo squadra, anche l’Inter ha rinunciato alla partenza per gli USA dove doveva partecipare alla Florida Cup e sfidare proprio i Gunners nella prima sfida del torneo. Ora per il club nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe arrivare una richiesta danni da parte degli organizzatori. “Il torneo al quale dovevano partecipare l’Inter e l’Arsenal è stato completato da Pumas e Atletico Nacional. l’Inter rischia di ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 luglio 2021)non prenderà parte allaCup Dopo la rinuncia dell’Arsenal per alcuni casi di positività al Coronavirus nel gruppo squadra, ancheha rinunciato alla partenza per gli USA dove doveva partecipare allaCup e sfidare proprio i Gunners nella prima sfida del torneo. Ora per il club nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe arrivare una richiesta danni da parte degli. “Il torneo al quale dovevano parteciparee l’Arsenal è stato completato da Pumas e Atletico Nacional.di ...

Advertising

LucioMM1 : @viadeisogni @Michele11641470 @likeirisheyes @ferrazza non 'tocca' niente, per non chiudere basta dire: non chiudo… - infoitsport : Inter, niente tournée negli Stati Uniti: rinuncia alla Florida Cup - infoitsport : L'Inter annulla la tournée negli USA, niente Florida Cup: il comunicato ufficiale - infoitsport : LA DECISIONE - Inter, niente Florida Cup per tutelare la salute del gruppo squadra - sportli26181512 : Inter, caccia a nuovi avversari. A un mese dal via, solo Parma e Dinamo Kiev: Inter, caccia a nuovi avversari. A un… -