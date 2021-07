“Niente faccine su Instagram. La critica cinematografica non è come la politica italiana” (Di sabato 24 luglio 2021) Aprirà un film di fantascienza buddista, girato in Cambogia da un americano. Questo è il clima ibrido che setterà la prossima edizione della Settimana della critica, storica sezione collaterale della Mostra del Cinema di Venezia, che parla di un mondo sempre più contaminato e globalizzato. E il neoeletto delegato generale è una donna, la critica Beatrice Fiorentino, che succede Giona A. Nazzaro, passato alla direzione del Festival di Locarno. Oltre seicento i film che hanno partecipato alla selezione, ma sono rimasti fuori quelli non in linea con lo "spirito dei tempi". "Sentivamo la necessità di scegliere titoli in cui riconoscevamo la fragilità ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 luglio 2021) Aprirà un film di fantascienza buddista, girato in Cambogia da un americano. Questo è il clima ibrido che setterà la prossima edizione della Settimana della, storica sezione collaterale della Mostra del Cinema di Venezia, che parla di un mondo sempre più contaminato e globalizzato. E il neoeletto delegato generale è una donna, laBeatrice Fiorentino, che succede Giona A. Nazzaro, passato alla direzione del Festival di Locarno. Oltre seicento i film che hanno partecipato alla selezione, ma sono rimasti fuori quelli non in linea con lo "spirito dei tempi". "Sentivamo la necessità di scegliere titoli in cui riconoscevamo la fragilità ...

