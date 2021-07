Nell’estate dell’incertezza | la ripartenza è donna Le indicazioni del W20

Leggi su formiche

(Di sabato 24 luglio 2021) L’estate della paura per la ripresa della pandemia, dell’accelerazione del piano vaccinale ma anche degli irriducibili no vax. L’estate delle polemiche per il green pass, richiesto nei trasporti e nelle strutture di aggregazione a maggior rischio. Un obbligo o piuttosto un requisito necessario per sperare nella libertà di una vita normale? Tra polemiche, dibattiti, opinioni, è il lasciapassare per la sicurezza di tutti, per contenere i contagi. Turismo ancora frenato, nella sospensione di ogni progetto di vacanza, tra timori e difficoltà. Ma anche desideri rallentati, relazioni interrotte e una diversa socialità sembrano allontanare ogni aspettativa di gioia. L’estate della catastrofe ...