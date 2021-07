Nel Mediterraneo respingimenti senza fine con i soldi italiani: il j'accuse di Amnesty (Di sabato 24 luglio 2021) Rileggerlo oggi, alla luce del 'voto della vergogna' con cui, il 15 luglio, la Camera dei deputati, a larghissima maggioranza ha dato via libera al rifinanziamento di quell'associazione a delinquere ... Leggi su globalist (Di sabato 24 luglio 2021) Rileggerlo oggi, alla luce del 'voto della vergogna' con cui, il 15 luglio, la Camera dei deputati, a larghissima maggioranza ha dato via libera al rifinanziamento di quell'associazione a delinquere ...

Advertising

MSF_ITALIA : Mentre la #GeoBarents diventa l'ultima nave ONG immobilizzata dalle autorità portuali italiane, centinaia di vite v… - SeaWatchItaly : ?? #SeaWatch3 è finalmente tornata in mare! Dopo aver soccorso 363 persone, il 21 marzo la nostra nave era stata co… - mauroberruto : Con orgoglio, mesi fa, una nave di carta era partita da casa mia e di tanti altri amici, ma ora… c’è quella vera! B… - rorato_andrea : RT @mauroberruto: Con orgoglio, mesi fa, una nave di carta era partita da casa mia e di tanti altri amici, ma ora… c’è quella vera! Buon ve… - huzaifakattab : @ValyTan Purtroppo non rispondono alle nostre richieste, voi avete già scelto questa strada e non è più possibile r… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Mediterraneo Insidia squali nel Mediterraneo: un possibile pericolo per chi fa surf? La Gazzetta dello Sport BENVENUTI AL NORD/ Su Canale 5 il film con la regia di Luca Miniero (oggi, 24 luglio) Benvenuti al nord in onda su Canale 5 dalle 21,30 di oggi, 24 luglio. Nel cast Claudio Bisio e Alessandro Siani. Trama e curiosità ...

Nel Mediterraneo respingimenti senza fine con i soldi italiani: il j'accuse di Amnesty La Camera dei deputati, a larghissima maggioranza, ha dato via libera al rifinanziamento di quell’associazione a delinquere di nome Guardia costiera libica. Il rapporto ...

Benvenuti al nord in onda su Canale 5 dalle 21,30 di oggi, 24 luglio. Nel cast Claudio Bisio e Alessandro Siani. Trama e curiosità ...La Camera dei deputati, a larghissima maggioranza, ha dato via libera al rifinanziamento di quell’associazione a delinquere di nome Guardia costiera libica. Il rapporto ...