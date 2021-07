"Nel cuore della notte, pensando a Fazio". Roberto Burioni e i "sorci no vax"?. Retroscena piccante: cosa c'è dietro (Di sabato 24 luglio 2021) "Brutta bestia la nostalgia". cosa c'è dietro la tragicomica uscita di Roberto Burioni sui "no vax chiusi in casa come i sorci"? Secondo Aldo Magro, nella sua rubrica Segretissimo sul Tempo, a muovere il virologo e le sue mani sulla tastiera del telefonino, nell'ennesimo tweet da "talebano della scienza", è il più classico dei sentimenti umani, "lo sconforto nel cuore, al solo pensiero di ciò che è stato e probabilmente non tornerà". Dopo mezzanotte, il virologo famoso da mesi per le sue crociate contro i no vax, spesso finite in insulti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) "Brutta bestia la nostalgia".c'èla tragicomica uscita disui "no vax chiusi in casa come i"? Secondo Aldo Magro, nella sua rubrica Segretissimo sul Tempo, a muovere il virologo e le sue mani sulla tastiera del telefonino, nell'ennesimo tweet da "talebanoscienza", è il più classico dei sentimenti umani, "lo sconforto nel, al solo pensiero di ciò che è stato e probabilmente non tornerà". Dopo mezza, il virologo famoso da mesi per le sue crociate contro i no vax, spesso finite in insulti ...

Advertising

matteosalvinimi : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. #PaoloBorsellino Agostino Catalano Emanuel… - DotanMusic : Italia! Non so come ringraziarvi a abbastanza per tutto l'affetto che mi dimostrate ogni volta. Siete sempre nel mi… - veneziaunica : Nel cuore di tutti noi: Venezia, la sua storia e le sue tradizioni. Un modo unico e straordinario di farci rimane… - federicinbici : @happvending Tesoro ti abbraccio forte, sappi che sono qui anche se il mio qui non corrisponde al tuo qui, ma nel cuore sì ?? - awakebyksj_ : questo outfit stampato già nel mio cuore -