Nappi Lega | “Napoli tornerà capitale del Mediterraneo”

Napoli – "È arrivata l'ora di restituire a Napoli la sua vocazione marina, e utilizzare la risorsa più grande della città per ridarle il ruolo che le spetta, quello di capitale del Mediterraneo. Napoli non ha nulla da invidiare a poli turistici e portuali internazionali, come ad esempio Città del Capo o Valencia, ma per riparare ai danni di decenni di amministrazione di sinistra, bisogna mettere in campo competenze, energie, passione e soprattutto progettualità; è da lì che deve partire il recupero di acque e spiagge svilite, oggi diventate tristemente simbolo di abbandono, ...

