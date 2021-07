Napoli, tenta di rubare auto di lusso al Centro Direzionale: arrestato (Di sabato 24 luglio 2021) tenta di rubare in un’auto parcheggiata ma viene arrestato. A finire in manette Carmelo Maugeri, 52enne di origini catanesi. Deve rispondere di tentato furto aggravato. Vanta già precedenti contro il patrimonio. Napoli, tenta di rubare un’auto al Centro Direzionale: arrestato Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Napoli sezione Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 luglio 2021)diin un’parcheggiata ma viene. A finire in manette Carmelo Maugeri, 52enne di origini catanesi. Deve rispondere dito furto aggravato. Vanta già precedenti contro il patrimonio.diun’alIeri pomeriggio gli agenti del Commissariato disezione Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

