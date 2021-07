Napoli, tegola Demme: infortunio al ginocchio per il centrocampista (Di sabato 24 luglio 2021) infortunio Demme: il centrocampista del Napoli ha abbandonato l’amichevole contro la Pro Vercelli per un problema al ginocchio Pessime notizie per Luciano Spalletti, che ha dovuto rinunciare a Diego Demme durante l’amichevole contro la Pro Vercelli. Il centrocampista del Napoli è rimasto vittima di uno scontro di gioco, riportando un forte dolore al ginocchio destro. Demme ha abbandonato il campo con l’aiuto dello staff sanitario azzurro, senza riuscire ad appoggiare il piede a terra. Domattina verranno effettuati ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021): ildelha abbandonato l’amichevole contro la Pro Vercelli per un problema alPessime notizie per Luciano Spalletti, che ha dovuto rinunciare a Diegodurante l’amichevole contro la Pro Vercelli. Ildelè rimasto vittima di uno scontro di gioco, riportando un forte dolore aldestro.ha abbandonato il campo con l’aiuto dello staff sanitario azzurro, senza riuscire ad appoggiare il piede a terra. Domattina verranno effettuati ...

