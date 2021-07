Napoli | Spalletti su Elmas | “Qualcosa di eccezionale | lo puoi mettere dove vuoi”

Advertising

sscnapoli : ?? Lo staff tecnico di Mister Spalletti ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Voglio un Napoli che sappia sempre sorprendere” ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Vorrei un Napoli che crei delle sorprese. Nella fase di possesso dobbiamo fare sempre qualcosa in più… - corrmezzogiorno : #Napoli Per il Napoli di Spalletti oggi nuovo test con la Pro Vercelli - Dalla_SerieA : Marino: 'Napoli, Spalletti scelta giusta. Partirà subito forte' - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Tutto pronto per- Pro Vercelli. Si alza l'asticella in questo precampionato e gli azzurri di Lucianosono pronti a scendere in campo in questo test amichevole da non perdere. La copertura televisiva ...Alle ore 17.30 sarà la volta deldi Lucianoche giocherà contro la Pro Vercelli , club che milita nel campionato di Serie C. Alle ore 18 il Sassuolo di Dionisi giocherà contro il ...Intanto il Comune annulla l’inaugurazione ufficiale dello stadio Maradona in programma il 29 luglio. L’assessore Borriello: «Troppe polemiche» ...Luciano Spalletti crede molto nelle qualità del giocatore macedone a disposizione e l'età di Elmas è dalla sua parte.