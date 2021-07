Napoli, Spalletti: “Koulibaly? Mai allenato un calciatore e uomo così forte” (Di sabato 24 luglio 2021) “Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento dell’atteggiamento dello squadra. L’unica nota negativa l’infortunio di Demme“. Parola di Luciano Spalletti al termine del test odierno, vinto per 1-0 contro la Pro Vercelli. Napoli in ansia per le condizioni di Diego Demme che ha lasciato il campo dopo circa un quarto d’ora, a seguito di un brutto colpo rimediato al ginocchio. Ma le note positive non mancano: “Questo è un gruppo di qualità, anche fuori dal campo. I ragazzi sono convinti delle loro capacità e sono disposti a tutto per questa maglia”, ha aggiunto Spalletti. Poi, sui singoli: “Victor Osimhen sa trasformare qualsiasi ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) “Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento dell’atteggiamento dello squadra. L’unica nota negativa l’infortunio di Demme“. Parola di Lucianoal termine del test odierno, vinto per 1-0 contro la Pro Vercelli.in ansia per le condizioni di Diego Demme che ha lasciato il campo dopo circa un quarto d’ora, a seguito di un brutto colpo rimediato al ginocchio. Ma le note positive non mancano: “Questo è un gruppo di qualità, anche fuori dal campo. I ragazzi sono convinti delle loro capacità e sono disposti a tutto per questa maglia”, ha aggiunto. Poi, sui singoli: “Victor Osimhen sa trasformare qualsiasi ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Voglio un Napoli che sappia sempre sorprendere” ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Vorrei un Napoli che crei delle sorprese. Nella fase di possesso dobbiamo fare sempre qualcosa in più… - gilnar76 : VIDEO | Perché Elmas e Petagna non hanno giocato contro la PRO VERCELLI? Risponde direttamente Spalletti… - _DOMENICO_4 : @PotereaiSith @mick_napoli_ @ACChievoVerona Ho Spalletti come pic, mi basta questo - Spazio_Napoli : VIDEO | Perché Elmas e Petagna non hanno giocato contro la PRO VERCELLI? Risponde direttamente Spalletti -