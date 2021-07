Napoli-Pro Vercelli: le formazioni ufficiali, Contini e Zanoli titolari, altra chanche per Ounas (Di sabato 24 luglio 2021) formazioni ufficiali di Napoli-Pro Vercelli. Il Napoli a Dimaro gioca la sua seconda amichevole del ritiro 2021. Ancora senza tanti calciatori (causa nazionali) il tecnico azzurro schiera di nuovo il 4-2-3-1 che sarà il suo marchio di fabbrica. Nuova chance per Ounas da titolare, ci saranno pure i giovani Contini e Zanoli. Lobotka gioca dal primo minuto e da lui il club e l’allenatore si attendono molto. formazioni ufficiali Napoli-Pro Vercelli Napoli (4-2-3-1): ... Leggi su napolipiu (Di sabato 24 luglio 2021)di-Pro. Ila Dimaro gioca la sua seconda amichevole del ritiro 2021. Ancora senza tanti calciatori (causa nazionali) il tecnico azzurro schiera di nuovo il 4-2-3-1 che sarà il suo marchio di fabbrica. Nuova chance perda titolare, ci saranno pure i giovani. Lobotka gioca dal primo minuto e da lui il club e l’allenatore si attendono molto.-Pro(4-2-3-1): ...

Advertising

sscnapoli : ?? Oggi alle 17:30 #NapoliProVercelli. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky (canale 203) e in chiaro da Canale… - sscnapoli : ?? Domani alle 17:30 #NapoliProVercelli. Ecco dove seguirla in diretta?? ?? #ForzaNapoliSempre - apetrazzuolo : AMICHEVOLE A DIMARO - Napoli-Pro Vercelli, la formazione ufficiale degli azzurri - napolimagazine : AMICHEVOLE A DIMARO - Napoli-Pro Vercelli, la formazione ufficiale degli azzurri - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Amichevole a Dimaro, Napoli-Pro Vercelli -