Napoli, per Demme trauma contusivo distorsivo (secondo-terzo grado) al ginocchio destro (Di sabato 24 luglio 2021) La SSC Napoli, tramite i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che gli esami strumentali a cui si è sottoposto Demme hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Il centrocampista azzurro sosterrà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni. Demme, trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) La SSC, tramite i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che gli esami strumentali a cui si è sottopostohanno evidenziato undial. Il centrocampista azzurro sosterrà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni.dial...

Advertising

MarroneEmma : Grazie Napoli. Una finale meraviglioso per questo #fortunatour ?? Vi amo ?? - EnricoLetta : Da #Napoli la sfida è lanciata. La squadra @pdnetwork? per le prossime elezioni comunali in tutta Italia e per le r… - MiTE_IT : #Cingolani: al #G20 di Napoli abbiamo raggiunto un accordo senza precedenti. Per la prima volta i grandi del pianet… - ioloriceci : RT @massimo4951: PANDA???? Questa cucciola dal musetto a forma di cuore, ha due mesi, è una dolcissima cagnolina taglia medio-piccola (sarà… - OTTVO : RT @ciropellegrino: I #NoGreenPassObbligatorio a #Napoli manifestano sotto la statua di uno che ha scritto: «Fatti non foste a viver come b… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Mercato, contatti con Wanda Nara: è pista Icardi per la Roma. E la Juve pensa a Dzeko ... prove d'intesa tra Insigne e il Napoli. Allarme Chiellini: la Juve ancora non chiama Mercato, Ilicic sempre più vicino al Milan. Il Tottenham su Gollini Mercato: Juventus, idea Paredes per ...

Napoli, allarme per Demme. Spalletti: "Infortunio da valutare" Il Napoli supera di misura la Pro Vercelli nel test amichevole giocato a Dimaro. La gara è finita 1 - 0 con gol di Victor Osimhen, ma a preoccupare Luciano Spalletti è stata l'uscita dal campo per ...

Green Pass, centinaia in piazza a Napoli per dire no La Repubblica Napoli, infortunio per Demme | Comunicato UFFICIALE Napoli in ansia per le condizioni di Diego Demme. Il centrocampista è uscito infortunato dall’amichevole odierna contro la Pro Vercelli. Il club ha dunque informato i tifosi sull’entità del problema, ...

AMICHEVOLI, I risultati di oggi delle squadre di A Sabato di amichevoli per diverse squadre impiegate nella prossima Serie A: a meno di un mese dall'inizio del campionato, sette squadre che si presentaranno ai nastri di partenza del ...

... prove d'intesa tra Insigne e il. Allarme Chiellini: la Juve ancora non chiama Mercato, Ilicic sempre più vicino al Milan. Il Tottenham su Gollini Mercato: Juventus, idea Paredes...Ilsupera di misura la Pro Vercelli nel test amichevole giocato a Dimaro. La gara è finita 1 - 0 con gol di Victor Osimhen, ma a preoccupare Luciano Spalletti è stata l'uscita dal campo...Napoli in ansia per le condizioni di Diego Demme. Il centrocampista è uscito infortunato dall’amichevole odierna contro la Pro Vercelli. Il club ha dunque informato i tifosi sull’entità del problema, ...Sabato di amichevoli per diverse squadre impiegate nella prossima Serie A: a meno di un mese dall'inizio del campionato, sette squadre che si presentaranno ai nastri di partenza del ...