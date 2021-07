Napoli, lungomare inquinato: scatta il divieto di balneazione, dove non si può fare il bagno (Di sabato 24 luglio 2021) lungomare inquinato, scatta il divieto di balneazione per il tratto che va da Marechiaro a Largo Nazario Sauro, comprese via Partenope e Posillipo. Il provvedimento è stato disposto con un’ordinanza dal Comune di Napoli. La decisione di Palazzo San Giacomo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 luglio 2021)ildiper il tratto che va da Marechiaro a Largo Nazario Sauro, comprese via Partenope e Posillipo. Il provvedimento è stato disposto con un’ordinanza dal Comune di. La decisione di Palazzo San Giacomo di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

