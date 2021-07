Napoli, Demme esce dolorante: previsti esami al ginocchio destro (Di sabato 24 luglio 2021) Problemi in casa Napoli. Diego Demme è infatti uscito dolorante al 18? della sfida amichevole contro la Pro Vercelli. Il centrocampista tedesco ha infatti subito un intervento duro da parte di Comi. Immediato l’intervento dei partenopei, che hanno poi accompagnato il classe ’91 fuori dal campo, con il tedesco che non riusciva nemmeno ad appoggiare la gamba a terra. Come annunciato dal Napoli sui propri social, Demme verrà sottoposto già nella giornata di domani, domenica 25 luglio, ad esami strumentali al ginocchio destro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Problemi in casa. Diegoè infatti uscitoal 18? della sfida amichevole contro la Pro Vercelli. Il centrocampista tedesco ha infatti subito un intervento duro da parte di Comi. Immediato l’intervento dei partenopei, che hanno poi accompagnato il classe ’91 fuori dal campo, con il tedesco che non riusciva nemmeno ad appoggiare la gamba a terra. Come annunciato dalsui propri social,verrà sottoposto già nella giornata di domani, domenica 25 luglio, adstrumentali al. SportFace.

