Napoli assalto a gruppo di turisti per rubare il Rolex: incastrati dal video. Due arresti (Di sabato 24 luglio 2021) In manette due pregiudicati napoletani che la sera del 2 giugno hanno rapinato quattro turisti emiliani. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 23enne e 37enne. Sono gravemente indiziati di rapina e lesioni. Napoli, rapinati quattro turisti: due arresti La sera dello scorso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

