Mountain bike, Olimpiadi Tokyo: brutta caduta per Jordan Serrou in allenamento a due giorni dalla gara (Di sabato 24 luglio 2021) Due giorni prima della gara olimpica di Mountain bike di Tokyo, Jordan Sarrou ha rischiato grosso. Durante una ricognizione sul circuito di Izu, infatti, il campione del mondo di cross country ha commesso un grave errore. La ruota anteriore della sua bici si è inceppata contro una roccia e il ventottenne nativo di Saint-Etienne è precipitato in avanti sbattendo pesantemente a faccia in giù. Anzi, anche la sua bicicletta è caduta addosso al transalpino, rendendo il momento ancor più rischioso. Il video della caduta è stato postato su Instagram da Thomas ...

