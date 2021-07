Motocross, Jeffrey Herlings costretto al forfait in vista del GP di Repubblica Ceca. Frattura della scapola per lo sfortunato olandese (Di sabato 24 luglio 2021) Brutta tegola per Jeffrey Herlings. Il pilota olandese è costretto ad alzare bandiera bianca in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca a causa dell’infortunio subito pochi istanti dopo il via della scorsa gara-1 nel circuito di Oss. Herlings, vinta in maniera eroica la prima gara nel circuito olandese, ha dovuto ovviamente rinunciare a gara-2, per poi sottoporsi ad accertamenti che hanno evidenziato la Frattura della scapola. Infortunio che capita in ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Brutta tegola per. Il pilotaad alzare bandiera bianca indel Gran Premioa causa dell’infortunio subito pochi istanti dopo il viascorsa gara-1 nel circuito di Oss., vinta in maniera eroica la prima gara nel circuito, ha dovuto ovviamente rinunciare a gara-2, per poi sottoporsi ad accertamenti che hanno evidenziato la. Infortunio che capita in ...

