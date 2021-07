Moto: pilota ha infarto al Mugello. Salvato dai medici del circuito ed elitrasportato a Careggi (Di sabato 24 luglio 2021) Lo hanno Salvato i medici del circuito. Un pilota amatoriale di 44 anni, di Palestrina, è stato colpito da arresto cardiaco mentre si trovava in pit lane al termine di un turno di prove libere di Moto in svolgimento all'autodromo del Mugello e solo l'intervento di due delle equipe mediche del circuito ha permesso di evitare il peggio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 luglio 2021) Lo hannodel. Unamatoriale di 44 anni, di Palestrina, è stato colpito da arresto cardiaco mentre si trovava in pit lane al termine di un turno di prove libere diin svolgimento all'autodromo dele solo l'intervento di due delle equipe mediche delha permesso di evitare il peggio L'articolo proviene da Firenze Post.

