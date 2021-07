Montecatini Terme è patrimonio mondiale dell’Unesco. E Padova per la pittura del ‘300

(Di sabato 24 luglio 2021) MILANO –, storica città in provincia di Pistoia, entra nella lista delUnesco nel gruppo transnazionale de Le Grandid’Europa. Lo ha stabilito il 44esimo Comitato delUnesco riunito a Fuzhou, in Cina. Dove è stata promossaanche la città diper ladel L'articolo proviene da Firenze Post.

