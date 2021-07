Molestie nei ristoranti di NY: Bastianich e chef Batali risarciranno 600 mila dollari a ex dipendenti (Di sabato 24 luglio 2021) Mario Batali e Joe Bastianich, per anni tra i ristoratori più rinomati della scena newyorkese, dovranno pagare una somma di 600 mila dollari per risarcire almeno 20 donne che hanno denunciato di essere state molestate sessualmente mentre erano al lavoro in tre dei popolari ristoranti dei due chef. La somma, frutto di un patteggiamento, è stata svelata dalla procuratrice generale dello stato di New York Letitia James che ha parlato di un ambiente di lavoro permeato da una cultura sessuale e fatto da ricatti e ritorsioni in violazione delle leggi cittadine e statali a difesa dei diritti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Marioe Joe, per anni tra i ristoratori più rinomati della scena newyorkese, dovranno pagare una somma di 600per risarcire almeno 20 donne che hanno denunciato di essere state molestate sessualmente mentre erano al lavoro in tre dei popolaridei due. La somma, frutto di un patteggiamento, è stata svelata dalla procuratrice generale dello stato di New York Letitia James che ha parlato di un ambiente di lavoro permeato da una cultura sessuale e fatto da ricatti e ritorsioni in violazione delle leggi cittadine e statali a difesa dei diritti ...

