Moldavia, rissa in diretta su Jurnal Tv: un politico resta privo di sensi – Video (Di sabato 24 luglio 2021) Jurnal Tv, Tofilat vs Cosovan La discussione è degenerata e si è trasformata in una vera e propria rissa. Più che un confronto televisivo, quello consumatosi in diretta sull’emittente moldava Jurnal Tv tra Ghennadiy Cosovan, ex viceministro dell’interno della Moldavia, e Sergey Tofilat, un ex consigliere dell’attuale presidente della Moldavia Maia Sandu, è stato un incontro di boxe. Tra i due sono volate parole sempre più tese, poi un bicchiere d’acqua gettato in viso; a quel punto Sandu ha attaccato l’interlocutore lasciandolo per alcuni istanti privo di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 24 luglio 2021)Tv, Tofilat vs Cosovan La discussione è degenerata e si è trasformata in una vera e propria. Più che un confronto televisivo, quello consumatosi insull’emittente moldavaTv tra Ghennadiy Cosovan, ex viceministro dell’interno della, e Sergey Tofilat, un ex consigliere dell’attuale presidente dellaMaia Sandu, è stato un incontro di boxe. Tra i due sono volate parole sempre più tese, poi un bicchiere d’acqua gettato in viso; a quel punto Sandu ha attaccato l’interlocutore lasciandolo per alcuni istantidi ...

