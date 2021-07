Mkhitaryan: “Mourinho ha tanta ambizione. Vuole vincere sempre, non importa come” (Di sabato 24 luglio 2021) Henrikh Mkhitaryan, jolly offensivo della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky per dire la sua in vista della prossima stagione. Ecco un estratto delle dichiarazioni dell’armeno. Sugli obiettivi della Roma “Non sono cambiati dall’anno scorso, dobbiamo fare il massimo per fare meglio dello scorso anno. Non sarà facile, abbiamo un nuovo allenatore con nuove idee, dobbiamo adattarci per fare il meglio possibile il prima possibile. Mi aspetto di fare meglio dello scorso anno”. Su Mourinho “Ha tanta ambizione, Vuole vincere sempre. A lui non frega niente se si ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Henrikh, jolly offensivo della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky per dire la sua in vista della prossima stagione. Ecco un estratto delle dichiarazioni dell’armeno. Sugli obiettivi della Roma “Non sono cambiati dall’anno scorso, dobbiamo fare il massimo per fare meglio dello scorso anno. Non sarà facile, abbiamo un nuovo allenatore con nuove idee, dobbiamo adattarci per fare il meglio possibile il prima possibile. Mi aspetto di fare meglio dello scorso anno”. Su“Ha. A lui non frega niente se si ...

