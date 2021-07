Milano, il pediatra candidato sindaco Bernardo ammette: «Ho portato la pistola in ospedale. Ma mai tra i bambini» (Di sabato 24 luglio 2021) Ha dimestichezza con le armi, ma non sarà «un sindaco sceriffo». Lo promette Luca Bernardo, candidato del centrodestra alle amministrative di Milano, che si è trovato al centro delle polemiche dopo la denuncia del consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli sul fatto che lui, primario di Pediatria all’ospedale Fatebenefratelli, vada in reparto armato. «La pistola non l’ho mai portata in corsia in mezzo ai bambini», assicura lui. «Sono sicuro al 100%. Se qualcuno mi ha visto vada in Procura con le fotografie. Io sono entrato con l’arma in ospedale, ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Ha dimestichezza con le armi, ma non sarà «unsceriffo». Lo promette Lucadel centrodestra alle amministrative di, che si è trovato al centro delle polemiche dopo la denuncia del consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli sul fatto che lui, primario di Pediatria all’Fatebenefratelli, vada in reparto armato. «Lanon l’ho mai portata in corsia in mezzo ai», assicura lui. «Sono sicuro al 100%. Se qualcuno mi ha visto vada in Procura con le fotografie. Io sono entrato con l’arma in, ...

davidallegranti : Il centrodestra sceglie un pediatra a Milano e un tribuno radiofonico a Roma. Ha un problema di classe dirigente e… - MassimoChiaram7 : RT @Lucrezi97533276: Luca Bernardo , il candidato della destra per Milano, conferma di andare in ospedale con la pistola . Ricordiamo che è… - 1982wolverine : RT @Lucrezi97533276: Luca Bernardo , il candidato della destra per Milano, conferma di andare in ospedale con la pistola . Ricordiamo che è… - Lucrezi97533276 : Luca Bernardo , il candidato della destra per Milano, conferma di andare in ospedale con la pistola . Ricordiamo ch… - DiegoNatoli2 : RT @stebaraz: Nel centrodestra sempre e solo il meglio: il pediatra che gira armato in reparto -