Milano, il candidato sindaco di centrodestra ammette: “Porto la pistola con me in ospedale. Ne ho titolo” (Di sabato 24 luglio 2021) “Luca Bernardo, primario di pediatria al Fatebenefratelli e candidato sindaco di Milano per il centrodestra, porta con sé la sua pistola, a volte anche in reparto. Non è un pettegolezzo: è una cosa nota nel mondo della pediatria milanese. Quando un primario entra in reparto ha addosso gli occhi di tutti”. Questa la denuncia del consigliere lombardo di +Europa Michele Uselli nei confronti di Luca Bernardo, candidato alle elezioni amministrative di Milano per il centrodestra, diffusa attraverso un’intervista a Repubblica, che ha trovato subito conferma ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) “Luca Bernardo, primario di pediatria al Fatebenefratelli ediper il, porta con sé la sua, a volte anche in reparto. Non è un pettegolezzo: è una cosa nota nel mondo della pediatria milanese. Quando un primario entra in reparto ha addosso gli occhi di tutti”. Questa la denuncia del consigliere lombardo di +Europa Michele Uselli nei confronti di Luca Bernardo,alle elezioni amministrative diper il, diffusa attraverso un’intervista a Repubblica, che ha trovato subito conferma ...

Advertising

LiaQuartapelle : Il candidato sindaco della destra a Milano si reca armato sul luogo di lavoro. È primario di un reparto di pediatri… - repubblica : Il medico-candidato di Milano Bernardo in ospedale con la pistola, la denuncia di Usuelli: 'Deve spiegare perché' - LiaQuartapelle : Il candidato sindaco della destra a Milano Luca Bernardo conferma che va in ospedale con la pistola. Milano non vu… - EzioMorassutti : RT @PoliticaPerJedi: Il candidato sindaco per il cdx di Milano Bernardo: 'A volte di notte porto la pistola in ospedale, ma non la uso mai… - Romana40 : RT @LiaQuartapelle: Il candidato sindaco della destra a Milano Luca Bernardo conferma che va in ospedale con la pistola. Milano non vuole… -