Milano | Bernardo | “Mai entrato in corsia con arma | nessuno si veste da sceriffo”

"Non sono mai entrato in corsia con un'arma e non ho mai portato un'arma addosso, non ci sono neanche armi giocattolo nel mio reparto. Anche se ci sono i clown che fanno ridere i bambini in terapia, mai nessuno si è vestito da sceriffo". A dirlo all'Adnkronos è Luca Bernardo, primario di Pediatria del Fatebenefratelli e candidato sindaco del centrodestra per il Comune di Milano, replicando alla denuncia del consigliere lombardo Michele Usuelli (+Europa), secondo il quale Bernardo girerebbe armato di pistola nei reparti del ...

repubblica : Il medico-candidato di Milano Bernardo in ospedale con la pistola, la denuncia di Usuelli: 'Deve spiegare perché' - matteosalvinimi : In diretta dal Palazzo delle Stelline di Milano, presentazione ufficiale del candidato sindaco del centrodestra, Lu… - matteosalvinimi : Buon venerdì Amici! Alle 11.30 seguite in diretta da Milano la presentazione ufficiale del candidato sindaco del ce… - raspa90 : RT @repubblica: Il candidato sindaco Bernardo: 'A volte di notte la pistola in ospedale, mai tra i pazienti. Da 10 anni ho il porto d'armi… - Sandor_Petini : Perchè Luca Bernardo candidato DX a Milano era in ospedale armato? Vogliamo spiegazioni dal Prefetto! -