Milan, Romagnoli: “Siamo tutti con Gazidis, vincerà la battaglia” (Di sabato 24 luglio 2021) “Gazidis? Siamo tutti con lui, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. So che sta guardando la partita, quindi un grande in bocca al lupo ad Ivan, sicuramente vincerà questa battaglia e tornerà più forte di prima da noi”. Queste le parole di Alessio Romagnoli dopo il test del Milan contro il Modena. Ai microfoni di Milan TV, il difensore si è soffermato sugli obiettivi stagionali: “Dobbiamo lavorare e iniziare forte, Siamo stati bravi nella scorsa stagione ma la strada è lunga e bisogna lavorare. Dobbiamo sempre migliorarci“. E sul ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) “con lui, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. So che sta guardando la partita, quindi un grande in bocca al lupo ad Ivan, sicuramentequestae tornerà più forte di prima da noi”. Queste le parole di Alessiodopo il test delcontro il Modena. Ai microfoni diTV, il difensore si è soffermato sugli obiettivi stagionali: “Dobbiamo lavorare e iniziare forte,stati bravi nella scorsa stagione ma la strada è lunga e bisogna lavorare. Dobbiamo sempre migliorarci“. E sul ...

