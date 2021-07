Milan-Modena, l’esordio di Ballo-Touré tra alti e bassi: il focus (Di sabato 24 luglio 2021) Il Milan ha battuto agevolmente il Modena in amichevole. Da segnalare l'esordio di Fodé Ballo-Touré: vediamo com'è andato il terzino Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 luglio 2021) Ilha battuto agevolmente ilin amichevole. Da segnalare l'esordio di Fodé: vediamo com'è andato il terzino

Advertising

AntoVitiello : Le amichevoli estive del #Milan ?? 24 luglio 17.00: Milan-Modena a Milanello ?? 31 luglio 20.30: Nizza-Milan a Nizz… - DiMarzio : Seconda uscita stagionale per il #Milan: le scelte ufficiali di Pioli - Gazzetta_it : Diaz incanta subito, il Milan è già brillante: 5-0 al Modena - _Tomteller_ : Oggi sono andato (finalmente, prima volta in questa estate) a mettere le palle a mollo al lago. Cose da segnalare di Milan-Modena? - sportli26181512 : Milan, Pogeba guarda avanti: 'Affidarmi alla fortuna non mi piace': Tommaso Pobega, centrocampista rossonero, ha po… -