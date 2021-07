Milan, la squadra con la maglietta “Forza Ivan” prima del test col Modena (FOTO) (Di sabato 24 luglio 2021) Il Milan si stringe attorno a Ivan Gazidis, che negli ultimi giorni ha annunciato la sua battaglia contro un tumore alla gola. prima dell’amichevole contro il Modena, la squadra e lo staff tecnico rossonero hanno posato con una maglietta con la scritta “Forza Ivan“. “Sto benissimo e sto anche lavorando. Sto facendo alcune visite ed esami per iniziare la terapia ma starò bene. Non vedo l’ora di tornare al Milan“, ha detto il Ceo rossonero ai microfoni dei canali del club. FOTO Tutto il #Milan vicino a ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Ilsi stringe attorno aGazidis, che negli ultimi giorni ha annunciato la sua battaglia contro un tumore alla gola.dell’amichevole contro il, lae lo staff tecnico rossonero hanno posato con unacon la scritta ““. “Sto benissimo e sto anche lavorando. Sto facendo alcune visite ed esami per iniziare la terapia ma starò bene. Non vedo l’ora di tornare al“, ha detto il Ceo rossonero ai microfoni dei canali del club.Tutto il #vicino a ...

