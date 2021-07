Milan, la ciliegina sulla torta: contatti avviati con l’Atalanta per Ilicic (Di sabato 24 luglio 2021) Il Milan è reduce dal secondo posto in classifica nel campionato di Serie A, l’ultima stagione è stata positiva per la squadra di Stefano Pioli. La dirigenza ha intenzione di muoversi e già sono state definite alcune operazioni. In uscita si sono registrati due addii pesanti, si tratta del portiere Donnarumma che ha firmato con il Psg e Calhanoglu che è passato ai rivali dell’Inter. In entrata il club rossonero ha piazzato il colpo Giroud, si tratta di un attaccante in grado di conquistarsi anche il posto da titolare o alternarsi con un calciatore come Ibrahimovic. sulla fascia sinistra è arrivato Ballo-Touré. Un altro nome per l’attacco Foto di Paolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 luglio 2021) Ilè reduce dal secondo posto in classifica nel campionato di Serie A, l’ultima stagione è stata positiva per la squadra di Stefano Pioli. La dirigenza ha intenzione di muoversi e già sono state definite alcune operazioni. In uscita si sono registrati due addii pesanti, si tratta del portiere Donnarumma che ha firmato con il Psg e Calhanoglu che è passato ai rivali dell’Inter. In entrata il club rossonero ha piazzato il colpo Giroud, si tratta di un attaccante in grado di conquistarsi anche il posto da titolare o alternarsi con un calciatore come Ibrahimovic.fascia sinistra è arrivato Ballo-Touré. Un altro nome per l’attacco Foto di Paolo ...

