Milan, il futuro di Kessie si decide dopo l'Olimpiade. E il Liverpool… (Di sabato 24 luglio 2021) Franck Kessie scioglierà i dubbi sul suo futuro al ritorno da Tokyo. Intanto il Liverpool rimane alla finestra Per capire quale sarà il futuro di Franck Kessie bisognerà aspettare ancora qualche tempo. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'ivoriano scioglierà gli ultimi dubbi al ritorno dalle Olimpiadi, con il Milan che attende in attesa di rinnovargli il contratto. Alla finestra rimane sempre il Liverpool di Jurgen Klopp, pronto a mettere sotto contratto il centrocampista a parametro zero una volta che sarà scaduto il suo accordo con i rossoneri.

