Milan | Ibrahimovic pensa a futuro da dirigente rossonero | decisione dopo Qatar 2022

(Di sabato 24 luglio 2021) Zlatanscalpita per il ritorno in campol’infortunio patito nel finale della scorsa stagione: come riporta il Corriere della Sera, l’obiettivo dello svedese è ricevere la convocazione già per la prima di campionato contro la Sampdoria. Il numero 11, inoltre, starebbe giàndo ad unun po’ più lontano, ma nemmeno troppo. I 40 anni si avvicinano, ed è ora dire anche a cosa fare una volta appese le scarpe al chiodo: come sottolinea il quotidiano, un’idea tutt’altro che improbabile è quella di unnella dirigenza proprio del ...

Advertising

Corriere : Ibrahimovic, ecco la nuova missione: fare grande il Milan anche da dirigente - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Milan, #Ibrahimovic pensa ad un futuro nella dirigenza rossonera: la decisione dopo i Mondiali di #Qatar2022 https://t… - sportface2016 : #Milan, #Ibrahimovic pensa ad un futuro nella dirigenza rossonera: la decisione dopo i Mondiali di #Qatar2022 - beetouchball : RT @Corriere: Ibrahimovic, ecco la nuova missione: fare grande il Milan anche da dirigente - Verdian30883801 : RT @Corriere: Ibrahimovic, ecco la nuova missione: fare grande il Milan anche da dirigente -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic

La storia trae il club rossonero potrebbe continuare anche dopo il ritiro dal calcio dell'attaccante svedese Anche alla soglia dei 40 anni Zlatanè pronto a guidare ilall'assalto di quello scudetto che manca da ormai un decennio. Lo svedese sa però che il ritiro è ormai dietro l'angolo e, dopo ...Commenta per primo Zlatanha chiari in testa gli obiettivi per il prossimo futuro: come scrive il Corriere della Sera , l'attaccante delvuole tornare in campo ed essere al meglio in vista del Mondiale di ...Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, potrebbe avere un futuro dirigenziale una volta scaduto il contratto da calciatore ...Zlatan Ibrahimovic scalpita per il ritorno in campo dopo l’infortunio patito nel finale della scorsa stagione: come riporta il Corriere della Sera, l’obiettivo dello svedese è ricevere la convocazione ...