Milan | G Galliani | “Le mie gare del cuore? Steaua e…” | ESCLUSIVA

Advertising

zazoomblog : Milan G. Galliani: “Ecco cosa mi aspetto l’anno prossimo” ESCLUSIVA - #Milan #Galliani: #“Ecco #aspetto - notizie_milan : G. Galliani: “Io amo Ibra, è un giocatore eccezionale” - sportli26181512 : Galliani Jr esalta Ibra: 'Leader vero per il Milan. vi garantisco che quest'anno...' - PianetaMilan : @acmilan, G. #Galliani: “#vanBasten il campione più amato” | ESCLUSIVA #ACMilan #Milan #SempreMilan - furgeTX : @Emme__10 Nel Milan di mirabelli rinnovava donnarumma, nel Milan di Galliani che arrivava dall'ottavo al decimo pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Galliani

Pianeta Milan

Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi, Adrianoe tutto lo staff societario sono vicini ad Alessandro, ex del Monza nella stagione 86/87 e storica bandiera dele della Nazionale Italiana' ...... Stefano Patriarca (C), Paolo Crosatti (L), Andrea Franzoni (L), Andrea(S), Malte Niklas ... Roberto Serniotti Rinascita Lagonegro Matteo Pistolesi (P), Andrea Argenta (O), Sebastiano(S),...Ho piena fiducia nello staff del Milan, abbiamo una grande squadra sia in campo che fuori Non vedo l'ora di rivedere i tifosi a San Siro, dobbiamo tornare al calcio con gli stadi pieni, spero che poss ...Tanti i messsaggi di supporto a cui l'amministratore delegato rossonero ha risposto su Milan Tv: 'Sono rimasto senza parole. Capisco ora come si sente un giocatore quando sente il sostegno di San Siro ...