Milan, Dalot bloccato dallo United, ma lui ha già scelto il suo futuro (Di sabato 24 luglio 2021) Dalot al Milan: si tratta. Dopo la scorsa stagione passata in prestito ai rossoneri, il Milan vuole acquistare a titolo definitivo il laterale portoghese. Milan a caccia del vice Calabria Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dalot ha una sola volonta', quello di tornare in rossonero. Osservato, corteggiato, ma deciso: Diogo Dalot vorrebbe restare al Milan. Meglio usare il condizionale e dire vorrebbe, dato che il suo cartellino è ancora nelle mani del Manchester United, che si è ripreso il promettente terzino portoghese dopo un'annata passata ...

