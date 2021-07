Milan, Castillejo può partire: 4 club al tavolo delle pretendenti! (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato Milan, i rossoneri tra acquisti e cessioni tra i più attivi in questa sessione estiva. A tenere banco nelle ultime ore è la questione relativa alla cessione di Samu Castillejo. Dopo l’addio di Donnarumma e Chalanoglu anche l’esterno potrebbe partire. Lo spagnolo, arrivato al Milan nell’agosto 2018 e in scadenza nel 2023, in Italia non è mai riuscito ad ambientarsi pienamente. Con la maglia rossonera ha trovato difficoltà nel dimostrare le qualità che avevano convinto la dirigenza del club a puntare su di lui. Del giocatore tecnico e brevilineo ammirato in Spagna con la maglia del Villareal ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato, i rossoneri tra acquisti e cessioni tra i più attivi in questa sessione estiva. A tenere banco nelle ultime ore è la questione relativa alla cessione di Samu. Dopo l’addio di Donnarumma e Chalanoglu anche l’esterno potrebbe. Lo spagnolo, arrivato alnell’agosto 2018 e in scadenza nel 2023, in Italia non è mai riuscito ad ambientarsi pienamente. Con la maglia rossonera ha trovato difficoltà nel dimostrare le qualità che avevano convinto la dirigenza dela puntare su di lui. Del giocatore tecnico e brevilineo ammirato in Spagna con la maglia del Villareal ...

Advertising

FraNasato : Formazione ufficiale amichevole con il Modena: Saelemaekers dall’inizio e non Castillejo #Milan - SupporterGCF : RT @AndreaPropato: Nel corso dell'inconto di ieri con i dirigenti del #Milan, il Venezia ha chiesto informazioni sia per #Caldara ma anche… - MomentiCalcio : #Milan, #Castillejo in uscita. I rossoneri chiedono 8 milioni - AFarnos : RT @AndreaPropato: Nel corso dell'inconto di ieri con i dirigenti del #Milan, il Venezia ha chiesto informazioni sia per #Caldara ma anche… - Ggmar00 : RT @AndreaPropato: Nel corso dell'inconto di ieri con i dirigenti del #Milan, il Venezia ha chiesto informazioni sia per #Caldara ma anche… -