Migranti | sbarchi senza sosta a Lampedusa | in tre giorni oltre 1 400 arrivi

(Di sabato 24 luglio 2021)fine adove negli ultimi tresono approdati1.400. Ieri per tutta la giornata sono proseguiti gli approdi: 27 in tutto con 737 persone giunte sulla più grande delle Pelagie. Tra loro70 donne, una ventina di minori e anche due neonati. La staffetta al molo Favaloro delle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto è andata avantisoluzione di continuità sino a notte fonda. Carrette del mare intercettate a poche miglia dall’isola dagli uomini delle Fiamme gialle e della Guardia ...

La stessa unità ha intercettato poco dopo altre 6 imbarcazioni con a bordo rispettivamente 17, 15, 16, 15, 14 e 14. Poco prima dell'alba, le fiamme gialle hanno fatto sbarcare al molo ...Carrette del mare intercettate a poche miglia dall'isola dagli uomini delle Fiamme gialle e della Guardia costiera, ma ancheautonomi, come quello di 27rintracciati dai carabinieri ...Sbarchi senza fine. Non si arresta il flusso di arrivi a Lampedusa, dove ieri per tutta la giornata sono proseguiti gli approdi: 27 in tutto con 737 i migranti giunti sulla più grande delle Pelagie. T ...Ben dodici imbarcazioni, con un totale di 178 migranti, sono state intercettate e bloccate nelle acque antistanti a Lampedusa. Uno degli approdi si è registrato a Pozzolana di Ponente, a Linosa, dove ...