Advertising

Corriere : Nuovi sbarchi a Lampedusa: quasi 1.000 migranti nell’hotspot (che ha una capienza di 250) - atestaltasempre : RT @autocostruttore: Dodici nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa, giunti 178 migranti - AnnaMaritati : RT @MediasetTgcom24: Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: 14 in poche ore #migranti - SoniaLaVera : RT @autocostruttore: Dodici nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa, giunti 178 migranti - filipposcotto : RT @MediasetTgcom24: Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: 14 in poche ore #migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nuovi

commenta A partire dalla mezzanotte, 14 imbarcazioni, per un totale di 221, sono state intercettate e bloccate nelle acque antistanti a Lampedusa. L'ultimo approdo è quello di una barca di 6 metri, con a bordo 18 tunisini (fra cui una donna e sei minori), agganciata ...Coronavirus provincia di Agrigento. Sono 105 iregistrati nella giornata del 23 luglio. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall'Asp. I ... Sciacca 22; Siculiana 301 (29a Villa ...A partire dalla mezzanotte, 14 imbarcazioni, per un totale di 221 migranti, sono state intercettate e bloccate nelle acque antistanti a Lampedusa. L'ultimo approdo è quello di una barca di 6 metri, co ...Migranti: 1.306 in hotspot Lampedusa, via a trasferimenti. Nella notte 12 sbarchi con 178 migranti nell'isola.