Migliaia marciano per i diritti LGBTQ nella parata di Berlino (Di sabato 24 luglio 2021) Durante la parata di Berlino il senatore per la cultura di Berlino ha chiesto di rendere la città una “zona di libertà queer”. Circa 35.000 persone hanno marciato per i diritti LGBTQ alla celebrazione annuale del Christopher Street Day di Berlino. Cosa hanno detto durante la parata di Berlino? La parata è iniziata con un Leggi su periodicodaily (Di sabato 24 luglio 2021) Durante ladiil senatore per la cultura diha chiesto di rendere la città una “zona di libertà queer”. Circa 35.000 persone hanno marciato per ialla celebrazione annuale del Christopher Street Day di. Cosa hanno detto durante ladi? Laè iniziata con un

Green pass - A Torino 2000 in piazza, oggi manifestazioni in tutta Italia

Green pass e misure, in Francia in migliaia marciano per chiedere revoca A qualche ora dall'approvazione del nuovo decreto Covid, una marea di persone al grido di " Libertà ", ha pacificamente invaso ...

Green pass e misure, in Francia in migliaia marciano per chiedere revoca In Francia mentre da una parte migliaia di cittadini hanno prenotato la vaccinazione dopo l'obbligo di green pass imposto dal presidente Macron per potere usufruire di determinate attività e dei trasporti, dall'altra nelle strade e ...

Green pass e misure, in Francia in migliaia marciano per chiedere revoca Liguria Notizie Migliaia marciano per i diritti LGBTQ nella parata di Berlino Appelli per riporatare i diritti anche dove sono stati tolti. QUesta la sintesi della parata di Berlino che si è tenuta oggi ...

Green pass, manifestazioni di protesta in tutta Italia contro il certificato vaccinale obbligatorio Da Milano a Roma, scende in strada il fronte di opposizione al Green pass obbligatorio dal 6 agosto per viaggi, ristoranti, sport e luoghi al chiuso. Il movimento è nato sui social e ha occupato le pi ...

