Michelle Hunziker, regalo da pelle d'oca da parte del marito Tomaso Trussardi (FOTO) (Di sabato 24 luglio 2021) Michelle Hunziker, la sorpresa inaspettata illumina i suoi occhi Michelle Hunziker ha ricevuto un regalo speciale dal marito Tomaso Trussardi. In questi giorni per loro non c'è alcuna ricorrenza speciale eppure l'uomo dei sogni di ogni donna le ha fatto recapitare delle meravigliose rose rosse. E' stata una sorpresa inaspettata, Michelle si è mostrata ai

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Eros Ramazzotti/ Da Roberta Morise a Marta Delogu: tutti i flirt smentiti. I figli... ... ad oggi, ha solo due donne nel suo cuore e nella sua vita: la primogenita Aurora Ramazzotti, nata dal suo primo matrimonio con Michelle Hunziker e Raffaella Maria, nata dal matrimonio con Marica ...

Aurora Ramazzotti l'ha svelato solo adesso: la confessione sulla sua famiglia Aurora Ramazzotti, confessione sulla sua famiglia: 'Vi svelo il rapporto con i miei fratelli' Attivissima sui social Aurora Ramazzotti spesso condivide foto e video con la madre Michelle Hunziker mentre le foto con il padre Eros Ramazzotti sono più rare e per questo qualcuno ha ipotizzato che forse i rapporti con il genitore e soprattutto con i fratellini paterni non sia ...

Magnifiche rose rosse per Michelle Hunziker Vanity Fair Italia Marida Caterini – TV Intrattenimento Informazione Talk Show Seria A 2021/2022 su DAZN: tutte le partite di andata e ritorno del nuovo calendario asimmetrico Ascolti Tv domenica 18 luglio 2021, Delitti in Paradiso 9.8%, Vivi e lascia vivere 8.8% Ascolti Tv lune ...

Michelle Hunziker: il regalo di Trussardi e la reazione Per Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi è un uomo di altri tempi. Infatti la soubrette ha sempre dichiarato che è una di quelle persone che “non si ...

