"Mi sono vaccinato per l'oro, fatelo tutti. Ho vinto per mio nonno"

"Questo oro è dedicato a mio nonno, che non c'è più da un mese e stasera mi guardava da lassù: ero certo che avrei vinto". sono le prime parole di Vito Dell'Aquila, oro nel Taekwondo 58 kg. "La dedica a mio nonno, mi chiamo come lui. Diceva sempre 'Vite vince, Vito vince, vedrete'. Io ero scettico, e invece aveva ragione lui". "Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. sono sincero, io avevo un motivo in più. Ma aderisco molto volentieri alla campagna lanciata dal presidente del Coni, Malagò, per promuovere la vaccinazione: è giusto che tutti si vaccinino".

