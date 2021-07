Mi chiedo cosa giustifichi una spesa pubblica così diversa da regione a regione (Di sabato 24 luglio 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Anche quest’anno ai primi di luglio e nella indifferenza generale l’Agenzia per Coesione ha reso pubblici i dati dei Conti Pubblici Territoriali certificando per l’ennesima volta la discriminazione nella distribuzione delle risorse pubbliche tra le regioni. Si tratta della ripartizione di più di mille miliardi annui di spesa pubblica e che riguardano: politiche sociali (37,81% del totale), sanità (11,46%), opere pubbliche e attività produttive (9,58%), mobilità (4,05%), reti infrastrutturali (9,6%), amministrazione generale (10,08%), servizi generali (7,06%), cultura e conoscenza (7,06%), acqua (1,02%) e ambiente (1,46%). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Anche quest’anno ai primi di luglio e nella indifferenza generale l’Agenzia per Coesione ha reso pubblici i dati dei Conti Pubblici Territoriali certificando per l’ennesima volta la discriminazione nella distribuzione delle risorse pubbliche tra le regioni. Si tratta della ripartizione di più di mille miliardi annui die che riguardano: politiche sociali (37,81% del totale), sanità (11,46%), opere pubbliche e attività produttive (9,58%), mobilità (4,05%), reti infrastrutturali (9,6%), amministrazione generale (10,08%), servizi generali (7,06%), cultura e conoscenza (7,06%), acqua (1,02%) e ambiente (1,46%). ...

