Mesagne, non solo la prima medaglia olimpica: anche candidata (c’è pure Conversano) capitale italiana della cultura 2024 L'elenco di città e paesi in lizza (Di sabato 24 luglio 2021) Oggi Mesagne è capitale olimpica d’Italia. La prima medaglia azzurra, grazie a Vito Dell’Aquila nel taekwondo, è proprio di origine Mesagnese. Ma per la località del brindisino è proprio una giornata importante. Ufficializzate le candidature a capitale italiana della cultura 2024. Nei prossimi mesi saranno scelte le sei finaliste da cui, appunto, emergerà la vincitrice. Ala (Trento); Aliano (Matera); Ascoli Piceno; Asolo (Treviso); Burgio (Agrigento); Capistrano (Vibo ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 luglio 2021) Oggid’Italia. Laazzurra, grazie a Vito Dell’Aquila nel taekwondo, è proprio di originese. Ma per la località del brindisino è proprio una giornata importante. Ufficiate le candidature a. Nei prossimi mesi saranno scelte le sei finaliste da cui, appunto, emergerà la vincitrice. Ala (Trento); Aliano (Matera); Ascoli Piceno; A(Treviso); Burgio (Agrigento); Capistrano (Vibo ...

Advertising

LiaCapizzi : La PRIMA MEDAGLIA azzurra arriva dal taekwondo. Oro o argento? Merito di Vito Dell’Aquila (58 Kg) che è in finale.… - NoiNotizie : Mesagne (#Brindisi), non solo la prima medaglia olimpica: anche candidata (c'è pure Conversano, #Bari) capitale it… - CrostyGa : RT @LiaCapizzi: La PRIMA MEDAGLIA azzurra arriva dal taekwondo. Oro o argento? Merito di Vito Dell’Aquila (58 Kg) che è in finale. La conf… - DelbonoRoberto : RT @LiaCapizzi: La PRIMA MEDAGLIA azzurra arriva dal taekwondo. Oro o argento? Merito di Vito Dell’Aquila (58 Kg) che è in finale. La conf… - luigicastronuov : RT @LiaCapizzi: La PRIMA MEDAGLIA azzurra arriva dal taekwondo. Oro o argento? Merito di Vito Dell’Aquila (58 Kg) che è in finale. La conf… -