Mesagne, che festa nella palestra di Vito Dell'Aquila. Le lacrime del maestro Baglivo (Di sabato 24 luglio 2021) Vito Dell'Aquila conquista l'oro nella finalissima contro il tunisino Jendoubi nella categoria - 58 chili e nella sua palestra di Mesagne scatta la festa. Cori e applausi davanti alla palestra per ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 24 luglio 2021)conquista l'orofinalissima contro il tunisino Jendoubicategoria - 58 chili esuadiscatta la. Cori e applausi davanti allaper ...

Advertising

fanpage : La prima medaglia per l'Italia porta inciso il suo nome. Il ragazzo di Mesagne che col papà ha iniziato a praticare… - mauroberruto : Lo sport “di base” è il mondo di persone come Roberto #Baglivo, l’uomo che a #Mesagne ha costruito due medaglie d’o… - LiaCapizzi : La PRIMA MEDAGLIA azzurra arriva dal taekwondo. Oro o argento? Merito di Vito Dell’Aquila (58 Kg) che è in finale.… - granata3765 : RT @mauroberruto: Lo sport “di base” è il mondo di persone come Roberto #Baglivo, l’uomo che a #Mesagne ha costruito due medaglie d’oro oli… - ilgladiatore36 : RT @mauroberruto: Lo sport “di base” è il mondo di persone come Roberto #Baglivo, l’uomo che a #Mesagne ha costruito due medaglie d’oro oli… -