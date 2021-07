Mertens via dal Napoli? Il club vuole accontentare il belga: la situazione (Di sabato 24 luglio 2021) Dalle pagine odierne de Il Mattino si legge di un timido interesse per Dries Mertens dagli Stati Uniti. Può dunque arricchirsi di nuovi sviluppi il mercato legato al reparto offensivo del Napoli, sebbene questa, per il momento, sembra soltanto una suggestione. Da Miami, comunque, sono giunte alcune telefonate esplorative che richiedevano informazioni sul folletto belga. Il Napoli rimane alla finestra: se Mertens comunicasse alla società di voler andare via, De Laurentiis cercherebbe di accontentarlo. Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) Dalle pagine odierne de Il Mattino si legge di un timido interesse per Driesdagli Stati Uniti. Può dunque arricchirsi di nuovi sviluppi il mercato legato al reparto offensivo del, sebbene questa, per il momento, sembra soltanto una suggestione. Da Miami, comunque, sono giunte alcune telefonate esplorative che richiedevano informazioni sul folletto. Ilrimane alla finestra: secomunicasse alla società di voler andare via, De Laurentiis cercherebbe di accontentarlo.

