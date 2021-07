Mercato Milan – Rafael Leao, destino in Premier? Due club interessati (Di sabato 24 luglio 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. Rafael Leao può trasferirsi in Premier? Il futuro è in bilico, ma il club non vuole di certo svenderlo Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 luglio 2021) Le ultime suldelpuò trasferirsi in? Il futuro è in bilico, ma ilnon vuole di certo svenderlo

Advertising

AntoVitiello : Mercato in uscita: il #Venezia in pressing su #Caldara (al #Milan sono arrivare anche altre richieste). La #Spal in pole per #Colombo - sportmediaset : Milan, sale sempre più il nome di #Ilicic: l’Atalanta vuole 5 milioni. #SportMediaset - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - Yuro_23 : RT @sportmediaset: Milan, sale sempre più il nome di #Ilicic: l’Atalanta vuole 5 milioni. #SportMediaset - ilPericle : RT @cmdotcom: L'#Inter fa cassa sul #calciomercato e vale sempre di più, il #Milan spende e vale ancora di meno -