Mercato Milan – Dalot, lo United fa muro. Ma lui vuole solo i rossoneri (Di sabato 24 luglio 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. I rossoneri vogliono il ritorno di Diogo Dalot, ma lo United fa muro. La volontà del portoghese è chiara Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 luglio 2021) Le ultime suldel. Ivogliono il ritorno di Diogo, ma lofa. La volontà del portoghese è chiara

