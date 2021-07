Mercato Milan – Bakayoko, si allungano i tempi: lui vuole lasciare il Chelsea (Di sabato 24 luglio 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. Tiemoué Bakayoko continua a piacere alla dirigenza rossonera: i tempi, però, non sono brevi Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 luglio 2021) Le ultime suldel. Tiemouécontinua a piacere alla dirigenza rossonera: i, però, non sono brevi

Advertising

AntoVitiello : Mercato in uscita: il #Venezia in pressing su #Caldara (al #Milan sono arrivare anche altre richieste). La #Spal in pole per #Colombo - sportmediaset : Milan, sale sempre più il nome di #Ilicic: l’Atalanta vuole 5 milioni. #SportMediaset - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - infoitsport : Mercato Milan – Leao, l’ideale sarebbe mandarlo a giocare in prestito - Bruno_G79 : @Zv1Bo @acmilan guarda che nessuno sta chiedendo Mbappe o Neymar, io chiedo un colpo di livello non Ilicic o un rag… -